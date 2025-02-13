Силы ПВО сбили 85 дронов из 140 — Воздушные силы

ПВО сбила 85 БПЛА. Фото: Ministry of Defence of France

Российская армия в ночь на 13 февраля запустила по территории Украины 140 дронов. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 85 БПЛА в 10 областях. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 13 февраля 2025 года (с 20:00 12 февраля) противник атаковал 140 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск», — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 силы и средства противовоздушной обороны сбили 85 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.



Кроме того, 52 беспилотника-имитатора — локально потеряны (без негативных последствий).



Ранее мы писали, что утром 13 февраля российские оккупанты обстреляли жилые дома в Центральном районе Херсона.