Армия РФ ударила по Краматорску

Оккупационные войска РФ 13 февраля атаковали Краматорск Донецкой области. Под ударом оказалась промзона и частный сектор. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



«Краматорск подвергся вражескому обстрелу — промышленная зона и частный сектор», — отметил он.



На месте «прилетов» работают все соответствующие службы.



Ранее мы писали, что с утра 13 февраля в Константиновке Донецкой области раздавались взрывы. По предварительной информации, россияне атаковали город с помощью авиационных бомб.