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Минометчики остановили штурмовую группу и уничтожили колонну бронетехники ВС РФ на Донетчине

13 февраля 2025, 14:02

Минометчики остановили штурмовую группу и уничтожили колонну бронетехники ВС РФ на Донетчине

Уничтоженная бронетехника россиян в Донецкой области. Фото: кадр из видео Уничтоженная бронетехника россиян в Донецкой области. Фото: кадр из видео

Минометчики 5-го отдельного отряда Центра специального назначения «Омега» НГУ остановили штурмовую группу и уничтожили колонну бронетехники российских войск на подступах к позициям Сил обороны Украины в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Колонна бронетехники с десантом ВС РФ пыталась прорваться на украинские позиции, но в результате боя ее уничтожили.

«Оккупанты в панике начали бежать», – отметили в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что украинские пилоты БПЛА уничтожили артиллерию и бронетехнику россиян на Покровском направлении.

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