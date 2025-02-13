Минометчики остановили штурмовую группу и уничтожили колонну бронетехники ВС РФ на Донетчине

Уничтоженная бронетехника россиян в Донецкой области. Фото: кадр из видео

Минометчики 5-го отдельного отряда Центра специального назначения «Омега» НГУ остановили штурмовую группу и уничтожили колонну бронетехники российских войск на подступах к позициям Сил обороны Украины в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Колонна бронетехники с десантом ВС РФ пыталась прорваться на украинские позиции, но в результате боя ее уничтожили.



«Оккупанты в панике начали бежать», – отметили в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что украинские пилоты БПЛА уничтожили артиллерию и бронетехнику россиян на Покровском направлении.