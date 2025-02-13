В Новосибирске гробы с погибшими на войне россиянами выбросили на свалку

В Новосибирске гробы с 200-ми ВС РФ выбросили на свалку. Фото: кадр из видео

В Новосибирске обнаружены цинковые гробы с телами российских военных, которые принимали участие в так называемой «СВО» и были возвращены на родину. Видео, на котором запечатлена эта шокирующая находка, опубликовал телеграм-канал «Exilenova+».



«Все, что нужно знать об отношении россиян к своим собственным наемникам», — говорится в описании к видео.



По данным Генерального штаба ВСУ, потери российских оккупантов на сегодняшний день превышают 854 280 человек.

Напомним, Россия отправляет на штурм раненых солдат на костылях и ползком. Также раненого оккупанта отправили на штурм, несмотря на потерю глаза