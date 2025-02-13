«Белые ангелы» спасли брошенного алабая из Покровска и нашли ему новый дом

«Белые ангелы» спасли брошенного алабая в Покровске. Фото: Нацполиция

В Покровске полицейские эвакуационного подразделения «Белые ангелы» спасли алабая, оставшегося без хозяев во фронтовом городе, и помогли найти ему новый дом. Об этом сообщили правоохранители Донецкой области.







Пес прибился к местным жителям, которые кормили его, но больше не могли о нем заботиться. Они обратились за помощью к полиции, и собака без колебаний села в машину к правоохранителям.

«Белые ангелы» спасли брошенного алабая в Покровске. Фото: Нацполиция

Из-за крупных размеров ему дали кличку Мишко. Начальник подразделения «Белый ангел» Геннадий Юдин временно приютил четвероногого, а затем разместил объявление в соцсетях, чтобы найти ему постоянный дом.

«Белые ангелы» спасли брошенного алабая в Покровске. Фото: Нацполиция

«Белые ангелы» спасли брошенного алабая в Покровске. Фото: Нацполиция

Уже на следующий день откликнулся человек, увлекающийся этой породой. Новый хозяин приехал за Мишкой, и теперь спасенный алабай обрел теплый дом и любящую семью.

Ранее «Новости Донбасса» рассказывали про четвероногих детекторов, и о том, как собаки помогают разминировать Украину.