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«Белые ангелы» спасли брошенного алабая из Покровска и нашли ему новый дом

13 февраля 2025, 16:08

«Белые ангелы» спасли брошенного алабая из Покровска и нашли ему новый дом

«Белые ангелы» спасли брошенного алабая в Покровске. Фото: Нацполиция «Белые ангелы» спасли брошенного алабая в Покровске. Фото: Нацполиция

В Покровске полицейские эвакуационного подразделения «Белые ангелы» спасли алабая, оставшегося без хозяев во фронтовом городе, и помогли найти ему новый дом. Об этом сообщили правоохранители Донецкой области.



Пес прибился к местным жителям, которые кормили его, но больше не могли о нем заботиться. Они обратились за помощью к полиции, и собака без колебаний села в машину к правоохранителям.

«Белые ангелы» спасли брошенного алабая в Покровске. Фото: Нацполиция

Из-за крупных размеров ему дали кличку Мишко. Начальник подразделения «Белый ангел» Геннадий Юдин временно приютил четвероногого, а затем разместил объявление в соцсетях, чтобы найти ему постоянный дом.

«Белые ангелы» спасли брошенного алабая в Покровске. Фото: Нацполиция

«Белые ангелы» спасли брошенного алабая в Покровске. Фото: Нацполиция

Уже на следующий день откликнулся человек, увлекающийся этой породой. Новый хозяин приехал за Мишкой, и теперь спасенный алабай обрел теплый дом и любящую семью.

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