Скольким пенсионерам в Донецкой области индексируют пенсии: Ответ ПФУ

По состоянию на 1 февраля 2025 в Донецкой области насчитывается более 608,7 тысяч пенсионеров, из которых 472 тысячи — пенсионеры по возрасту. Индексация пенсий будет проведена для почти 600 тысяч пенсионеров. Об этом сообщило Главное управление пенсионного фонда Украины в ответ на запрос издания «Новости Донбасса».



Точное количество пенсионеров в Донецкой области, чьи пенсии будут подлежать индексации — 597 964.



Сейчас объемы пенсий в регионе распределяются следующим образом: минимальную пенсию — 2 361 гривну — получает 11 213 пенсионеров. Еще 1 943 человек получает выплаты которые меньше этого прожиточного минимума.





Пенсию выше 7 195 гривен, что является средним размером выплат, получает 582 982 пенсионеров.



Известно, что индексацию пенсий проведут уже вскоре, с 1 марта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 4 февраля.



Сейчас точная сумма индексации неизвестна, но происходить она будет по следующей формуле: 50% показателя инфляции в 2024 году + 50% роста средней зарплаты за последние три года по сравнению с предыдущими тремя годами.



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