В Краматорске устраняют последствия обстрела: пострадавшим помогают с жильем и стройматериалами ►

Коммунальщики и работники благотворительных организаций приступили к ликвидации последствий обстрела Краматорска. Об этом рассказали в Донецкой областной военной администрации.



«Пострадавшим выдают строительные материалы, помогают закрывать выбитые окна и починить поврежденные крыши. Тем, у кого жилье сильно пострадало и его невозможно быстро восстановить, предоставили временный приют на территории города», — сообщил глава ДонОВА Вадим Филашкин.

Как сообщалось, российские войска нанесли шесть авиаударов по Константиновке, вызвав значительные разрушения.



По меньшей мере один человек погиб и пятеро ранены в результате удара по Краматорску днем 13 февраля.