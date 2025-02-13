В Днепре умерла учительница из Авдеевки, чей портрет был изображен на знаменитом мурале

Ушла из жизни Марина Марченко — учительница украинского языка и литературы, заслуженный учитель Украины, отличник образования. Ее портрет был изображен на мурале на одном из многоэтажных домов в Авдеевке до оккупации города.

«Марина Григорьевна отличалась преданностью своему делу, стремлением к справедливости и активной гражданской позицией. Однажды она стала известна далеко за пределами Украины — благодаря муралу с ее изображением, который создал австралийский художник Гвидо ван Хелтен», — напомнили в Донецкой областной военной администрации.

В 2022 году Марине Григорьевне пришлось покинуть родной город. Ее дом был разрушен. Она переехала в Днепропетровскую область. Женщина скончалась в Днепре.

Из-за боевых действий и отсутствия доступа к актуальной информации, текущее состояние дома и мурала неизвестно. Многие здания в Авдеевке были разрушены или серьезно повреждены, и дом на улице Молодежной, 20, вероятно, не является исключением.