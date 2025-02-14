В Родинском волонтеры попали под российский обстрел

В Родинском Донецкой области 13 февраля российский дрон попал в машину волонтеров. В результате атаки повреждено транспортное средство. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«Около 15:00 произошел вражеский обстрел города Родинское. Оккупант дроном попал в гражданское авто, принадлежавшее волонтерам. К счастью, пассажиры вовремя выбежали из транспортного средства и остались невредимыми», — говорится в сообщении.



От удара повреждено авто.



Ранее мы писали, что за 13 февраля россияне убили трех жителей Донецкой области – в городах Краматорск, Покровск и поселке Шевченко.