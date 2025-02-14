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Госсекретарь США может не успеть на встречу с Зеленским в Мюнхене из-за поломки самолета

14 февраля 2025, 10:21

Госсекретарь США может не успеть на встречу с Зеленским в Мюнхене из-за поломки самолета

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Yahoo News Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Yahoo News

Самолет госсекретаря США, вылетевший на Мюнхенскую конференцию, вернулся на базу из-за технических неполадок. Глава Госдепартамента может не успеть на встречу с Зеленским. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что самолет, на борту которого находились госсекретарь США Марко Рубио и председатель сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш, вернулся на объединенную авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд. 

По информации Associated Press, проблема возникла с лобовым стеклом кабины самолета, ее обнаружили через полтора часа после вылета. 

Рубио полетит на конференцию другим самолетом, но, как отмечает AP, неизвестно, успеет ли он теперь на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, которая запланирована на утро 14 февраля.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки введут против России санкции и, возможно, будут принимать военные меры в случае, если президент Российской Федерации Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, которое гарантирует Киеву долгосрочную независимость. 

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