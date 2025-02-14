В результате российской атаки погиб мужчина в прифронтовом Покровске

В четверг, 13 февраля, российские оккупационные войска обстреляли Покровск Донецкой области. Известно, что один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«Около 11:30 российские войска попали по северной части Покровска. В результате обстрела погиб один гражданский мужчина», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в Родинском Донецкой области 13 февраля российский дрон попал в машину волонтеров. В результате атаки повреждено транспортное средство.