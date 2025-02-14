РФ за сутки обстреляла населенные пункты Донетчины почти 30 раз — Филашкин

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 13 февраля, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома, административные здания и промздания. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 29 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.





По словам Филашкина, под удар попали четыре района:





Волновасский район. В Шевченке Комарской громады 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены многочисленные дома.





Покровский район. В Покровске погиб человек.





Краматорский район. В Краматорске 1 человек погиб и 5 ранены, повреждены 60 частных домов, 5 многоэтажек и админздание. В Дробышево Лиманской громады повреждены 2 дома и 2 хозяйственные постройки. В Рай-Александровке Николаевской громады повреждены 3 дома. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 10 многоэтажек, 16 частных домов, 4 админздания, 2 промышленных здания, магазин, гараж, 3 линии электропередач и газопровод; в Иванополье повреждена многоэтажка; в Новодмитровке поврежден автомобиль.





Бахмутский район. В Северске повреждены 4 частных дома и 2 многоэтажки.



Ранее мы писали, что Ранее мы писали, чтоза 13 февраля россияне убили трех жителей Донецкой области – в городах Краматорск, Покровск и поселке Шевченко.