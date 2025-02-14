Вашингтон заинтересован в долгосрочной независимости Украины — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: ABC News

США будут заинтересованы в долгосрочной независимости Украины, если это будет связано с постоянными экономическими интересами. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в передаче Клея Тревиса и Бака Секстона.

Среди них — создание совместного предприятия ради «получения прав на полезные ископаемые и все украинские природные ресурсы».

При этом госсекретарь отметил, что часть заработанных средств вернется в США для расплаты за помощь Киеву, а другая часть будет реинвестирована в Украину для восстановления разрушенной инфраструктуры и других нужд.

Ранее сообщалось, что самолет госсекретаря США, вылетевший на Мюнхенскую конференцию, вернулся на базу из-за технических неполадок. Глава Госдепартамента может не успеть на встречу с Зеленским.