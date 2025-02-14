Пресс-секретарь Путина назвал провокацией сообщение о падении БПЛА на Чернобыльской АЭС

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: Интерфакс

Данные о падении дрона на Чернобыльской АЭС в Москве назвали провокацией.

«Любые заявления Владимира Зеленского о якобы атаке ВС РФ на ядерные объекты Украины являются провокацией и подтасовкой фактов, чем не гнушается киевский режим», — заявил на брифинге в пятницу, 14 февраля, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что минувшей ночью российский дрон упал в укрытие разрушенного энергоблока Чернобыльской АЭС.

Представитель Кремля отметил, что конкретно по этому случаю не располагает точной информацией, но подчеркнул, что российские военные не атакуют ядерные объекты.

«Знаю одно — не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуре ядерной энергетики. Любые сообщения, что это было так, не соответствует действительности. Российские военные этого не делали», – заявил журналистам Песков.

Ранее сообщалось, что ночью 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью ударил по укрытию разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.