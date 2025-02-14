Представители России не принимают участие в Мюнхенской конференции — МИД РФ

Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Российские официальные лица не будут принимать участия в Мюнхенской конференции по безопасности, заявила в пятницу, 14 февраля, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Им не направляли приглашений в Мюнхен, отметила она.

«Как вы знаете, российские официальные лица на Мюнхенскую конференцию по вопросам политики и безопасности не приглашаются. Это решение было принято уже несколько лет назад»,— сказала Захарова.

Назвав это решение «странным» и «политизированным», она отметила, что представителей МИД и других официальных российских структур в Мюнхене не будет. «Это я вам точно могу сказать»,— добавила Мария Захарова.

Ранее председатель Мюнхенской конференции заявил, что в ней не участвуют российские чиновники.

«Мы не аккредитовали ни одного представителя российского правительства. А без аккредитации сюда не попасть», — сказал Кристоф Хойсген. Его слова приводит Bild.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможной встрече представителей Вашингтона, Москвы и Киева в Германии заявил, что «по теме украинского урегулирования» новостей пока нет.

Напомним, в четверг 13 февраля президент США Дональд Трамп говорил, что представители России и США встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности. «Россия там будет с нашими людьми. Кстати, Украина тоже приглашена. Не уверен, кто именно там будет от каких стран. Но должностные лица высокого уровня из России, Украины и из США»,— сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в столице Баварии с 14 по 16 февраля.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что участники Мюнхенской конференции по безопасности обсудят урегулирование российско-украинского конфликта путем переговоров. Ранее он заявил, что соглашение, которое будет достигнуто дипломатическим путем, «шокирует многих». По словам Дональда Трампа, Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио также проведут в Мюнхене переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.