«Белые ангелы» Лимана эвакуировали четырех человек с линии фронта

Эвакуация в Донецкой области. Фото: полиция

Полицейский экипаж «Белые ангелы» Лимана продолжает помогать местным жителям Донецкой области с эвакуацией. Недавно правоохранители вывели четырех человек с линии фронта. Об этом передает пресс-служба полиции.



Как отмечается, полицейские вывезли супругов из села Новоселовка. Женщина пережила инсульт, она совсем не выходила из дома.



«Я не была на улице с лета», — рассказывает 58-летняя женщина.



Кроме того, экипаж помог забрать двух женщин из села Ставки, одна их них нуждалась в срочной медицинской помощи. После российского обстрела у нее критически повысилось давление.



Все эвакуированные сейчас в безопасности.



Ранее мы писали, что в Донецкой области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми из зон повышенной опасности. По данным пресс-службы Донецкой областной военной администрации, эвакуация охватывает 19 населенных пунктов.