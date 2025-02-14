«Белые ангелы» Лимана эвакуировали четырех человек с линии фронта

Полицейский экипаж «Белые ангелы» Лимана продолжает помогать местным жителям Донецкой области с эвакуацией. Недавно правоохранители вывели четырех человек с линии фронта. Об этом передает пресс-служба полиции.
Как отмечается, полицейские вывезли супругов из села Новоселовка. Женщина пережила инсульт, она совсем не выходила из дома.
«Я не была на улице с лета», — рассказывает 58-летняя женщина.
Кроме того, экипаж помог забрать двух женщин из села Ставки, одна их них нуждалась в срочной медицинской помощи. После российского обстрела у нее критически повысилось давление.
Все эвакуированные сейчас в безопасности.
Ранее мы писали, что в Донецкой области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми из зон повышенной опасности. По данным пресс-службы Донецкой областной военной администрации, эвакуация охватывает 19 населенных пунктов.
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