ВСУ показали, как сбивают российские воздушные цели. Фото: кадр из видео

Воздушные силы Украины опубликовали видео боевой работы противовоздушной обороны. Ролик снят в зоне ответственности Воздушного командования «Юг» в ночь на 14 февраля 2025 года.







«Продолжаем нашу борьбу!», — говорится в описании к видео.



Ранее стало известно, что российский беспилотник ударил по укрытию разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС, нанеся серьезные повреждения.

Напомним, что в ночь на 14 февраля Россия атаковала Украину 133 дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 73 из них.