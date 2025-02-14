Украина настаивает на полной изоляции РФ в сфере ядерной энергетики — МИД

Украина настаивает на полной изоляции России в сфере ядерной энергетики. Фото: МИД

В результате попадания российского дрона в укрытие разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС есть значительные повреждения. В связи с этим Украина настаивает на «полной изоляции» России в сфере ядерной энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.



В заявлении говорится, что на фоне этих преступлений представители российского атомного сектора, которые консультируют российскую армию по ударам по украинской ядерной инфраструктуре, продолжают участвовать в международных форумах, продвигать российские ядерные технологии и даже оставаться в руководящих органах международных структур в ядерной сфере.



«Украина настаивает на полной изоляции России в сфере ядерной энергетики и на исключении ее представителей из руководящего звена международных организаций. Мы также поднимем тему российских угроз мировой ядерной безопасности, манипуляций и давления на авторитет МАГАТЭ в ходе следующего заседания Совета управляющих МАГАТЭ», — сказано в ведомстве.



В МИД отметили, что Россия продолжает удерживать в заложниках Запорожскую АЭС — крупнейшую атомную станцию Европы. Вместе с ней — тысячи тонн ядерного материала и тысячи украинских работников, которые ежедневно вынуждены предотвращать новую катастрофу, находясь в условиях оккупации и террора.



Напомним, ночью 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью ударил по укрытию разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции.



Кроме того, следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту российского удара по укрытию четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.