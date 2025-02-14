Украинские военные отбили штурм оккупантов под Великой Новоселкой

Украинские военные отбили штурм российских оккупантов вблизи Великой Новоселки Донецкой области на Покровском направлении. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица».



«Для проведения атаки оккупанты задействовали танк и две БМП. Однако благодаря точной работе нашей артиллерии и FPV-дронов все бронемашины противника были остановлены и сожжены. Очередная российская офензива провалилась», — рассказали военные.

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Ранее мы писали, что украинские военнослужащие с помощью дронов уничтожили десятки российских захватчиков вблизи Великой Новоселки Донецкой области.