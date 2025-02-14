Суд в США обязал администрацию Трампа отменить заморозку финансирования международной помощи

Федеральный суд США обязал администрацию Дональда Трампа временно отменить замораживание финансирования, которое привело к приостановке гуманитарной помощи и программ развития по всему миру. Суд дал администрации пять дней, чтобы подтвердить выполнение этого решения.



Как сообщает Associated Press, в постановлении судьи, вынесенном в вечером 13 февраля, говорится о значительном ущербе, нанесенном поставщикам и некоммерческим организациям, которые оказывают большую часть американской помощи за границей.



Судья Амир Али подчеркнул, что администрация не представила внятных объяснений, почему полная приостановка выделенных Конгрессом средств, нарушившая контракты с тысячами компаний и организаций, могла считаться обоснованным шагом для пересмотра программ.



Кроме того, суд запретил госсекретарю США Марко Рубио и другим чиновникам исполнять распоряжения о прекращении работы, которые были даны администрацией Трампа и главой Департамента эффективности правительства Илоном Маском организациям, занимающимся иностранной помощью.



В другом судебном процессе, рассмотренном в четверг, судья также постановил временно заблокировать распоряжение администрации Трампа об увольнении всех сотрудников USAID по всему миру, за исключением небольшой части. Это ограничение останется в силе как минимум на неделю.



Это решение стало первым судебным вызовом замораживанию финансирования, инициированному республиканской администрацией. Оно появилось на фоне растущего количества исков от профсоюзов госслужащих, гуманитарных организаций и подрядчиков, требующих остановить роспуск Агентства США по международному развитию (USAID) и сокращение внешней помощи США.



На момент публикации реакции администрации Трампа не последовало.