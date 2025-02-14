Главное за день: Конференция в Мюнхене и удар по укрытию Чернобыльской АЭС

Политика



Президент Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс провели переговоры. Вэнс заявил, что встреча была продуктивной, и впереди ожидаются дальнейшие переговоры. В переговорную делегацию войдут государственный секретарь Марк Рубио и спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.



Издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских и западных чиновников пишет, что Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин попытаются заключить сделку о прекращении огня в Украине до конца апреля – начала мая.



Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США будут заинтересованы в долгосрочной независимости Украины, если это будет связано с постоянными экономическими интересами. Среди них — создание совместного предприятия ради «получения прав на полезные ископаемые и все украинские природные ресурсы».



Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Украины, России и США проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.



При этом Владимир Зеленский заявил, что поедет в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить возвращение украинских детей, похищенных Россией. Он подчеркнул, что не намерен встречаться ни с какими представителями России, кроме Владимира Путина, и только при одном условии — если будет подготовлен совместный план с бывшим президентом США Дональдом Трампом по завершению войны.



Джей Ди Вэнс в интервью изданию The Wall Street Journal рассказал, что США могут разместить свои войска в Украине в случае отказа РФ пойти на сделку.



Общество



В группировке «ЛНР» заявили, что выделили 1,1 млрд. рублей на погашение задолженности по зарплате бюджетникам за 2014-2015 годы на оккупированной Луганщине. При этом «премьер ЛНР» Егор Ковальчук утверждает, что не все деньги «по непонятным причинам дошли до конечных получателей» в предыдущие годы.



В Николаеве два человека погибли и восемь пострадали из-за взрыва возле заведения общепита.



Украина вернула тела 757 погибших военных. Средин них павшие на Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском и Запорожском направлении. Также — из моргов на территории РФ.



Боевые действия



Из-за атаки российского дрона погиб житель села Золотая Балка Херсонской области. Российские оккупанты ударили по Константиновке и Константиновской громаде Донецкой области, ранен один человек, также есть повреждения. Войска РФ утром обстреляли Лиман: в городе пропал свет. В Покровске погиб мужчина. Еще четыре человека пострадали в Богодухове и Купянске.



Ночью 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью ударил по укрытию разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции. В результате удара возник пожар, а повреждения укрытия серьезные. Однако показатели радиационного фона остаются в пределах нормы. Российская сторона назвала эту информацию провокацией.



Российские войска продолжают продвижение на плацдармах в районе Двуречной и Новомлынска, сообщает аналитический проект DeepState.