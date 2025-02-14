Пережив российский плен, мать ждала встречи с детьми 5 месяцев — они выехали из оккупации

На подконтрольную Украине территорию еще восьмерых украинских детей, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Среди спасенных — дети в возрасте от 5 до 16 лет. Двое малышей потеряли маму и находились под угрозой навсегда остаться в российском социальном учреждении, однако их родные в Украине боролись за их возвращение. 16-летняя девушка из-за сложных жизненных обстоятельств в семье попала в оккупационный семейный центр, но мечтала вернуться на подконтрольную Украине территорию к отцу», — говорится в сообщении.

Ермак выразил благодарность Офису президента, Офису омбудсмена Украины и государству Катар за содействие в спасении детей. Их вернули в рамках инициативы Bring Kids Back UA.



В свою очередь украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал историю воссоединения женщины, которая пережила российский плен, со своими детьми.



«В сентябре 2024 года из российской неволи нам удалось вернуть гражданскую украинку, которая была незаконно задержана и осуждена россиянами. После освобождения она ждала воссоединения с детьми пять месяцев. Ее двое сыновей находились на временно оккупированной территории Украины», — рассказал Лубинец.



Теперь же дети со своей мамой.