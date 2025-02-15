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В Херсонской области завершены поиски тел трех детей, которые провалились под лед

15 февраля 2025, 10:07

В Херсонской области завершены поиски тел трех детей, которые провалились под лед

В Херсонской области завершены поиски тел трех детей, которые провалились под лед

В Херсонской области завершена поисковая операция по розыску трех детей, которые провалились под лед 13 февраля. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Трагедия произошла в Великоалександровской громаде, когда четверо детей гуляли по замерзшей реке и провалились под лед. На помощь им бросилась 16-летняя девушка, но тоже оказалась в воде. Ее и еще одну девочку успели спасти неравнодушные очевидцы.

Троих детей начали искать в рамках спасательной операции. Спустя два дня водолазная группа ГСЧС Украины подняла из воды тела всех утонувших. 14 февраля спасатели обнаружили тела 9-летнего мальчика и 14-летней девочки, а сегодня — 13-летнего мальчика.

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