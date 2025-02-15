Массированные обстрелы Донецкой области: бьют дроны, «Грады», «Смерчи» и авиабомбы

Российские войска продолжают массированные обстрелы населенных пунктов Донецкой области. За сутки полиция зафиксировала 3764 удара, большинство из которых пришлись на линию фронта и жилые кварталы.

Под обстрел попали четыре населённых пункта: Константиновка, Лиман, Торецк и Новодмитровка.



Разрушены 20 гражданских объектов, среди них 12 жилых домов.

Ранения получили мирные жители:

▪ В Новодмитровке российский дрон атаковал гражданский экскаватор, ранен водитель.

▪ В Катериновке Краматорского района подтверждены двое раненых: 13 февраля российский дрон поразил частный дом.

Основные атаки по городам:

▪ В Константиновке войска РФ ударили пятью авиабомбами «ФАБ-250», РСЗО «Смерч» и артиллерией. Повреждены 12 частных домов, автозаправка, гражданский автомобиль, две линии электропередач и газопровод.

▪ В Лимане российские оккупанты обстреляли город из РСЗО «Град», повредив электросети.

Обстрелы не прекращаются, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что около 10 ударов нанесли по Лиману Донецкой области российские военные утром 14 февраля. Также российские оккупанты ударили по Константиновке и Константиновской громаде Донецкой области. В результате атаки один человек получил ранения, также есть повреждения.