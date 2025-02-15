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Главное за день: «ДНР» и РФ ведут бизнес с Китаем на Донбассе. Зеленский говорит о границах 2022 года

15 февраля 2025, 22:00

Главное за день: «ДНР» и РФ ведут бизнес с Китаем на Донбассе. Зеленский говорит о границах 2022 года

Политика

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что предложения по прекращению войны, развязанной Россией против Украины, могут быть подготовлены в ближайшие дни или недели.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет возможности вытеснить российские войска со всей территории страны военным путем, но требует, чтобы Россия, как минимум, отошла на рубежи, которые существовали до начала полномасштабного вторжения.

Украина и США продолжают переговоры относительно украинских редкоземельных металлов, сообщил Владимир Зеленский. 14 февраля Украина доработала проект меморандума о партнерстве с США и передала его американской стороне.

Экономика

Китайские компании инвестируют в строительство промышленных объектов на оккупированной территории Донецкой области, что дает России возможность зарабатывать в обход западных санкций. Расследование указывает на несколько конкретных локаций в Донецкой области, где китайские компании ведут строительство.

Общество

На оккупированной территории Луганской области «суд ЛНР» вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина РФ Александра Дегтярева. Его обвинили в государственной измене. При этом не уточняется, есть ли у задержанного паспорт гражданина Украины.

В Курахово Донецкой области, вокруг которого сейчас идут бои, группировка «ДНР» выдает российские паспорта местным жителям, которые не эвакуировались ранее.

Боевые действия

По данным аналитического проекта DeepState, российская армия продвинулись в поселке Дачное и заняли ряд позиций к востоку от села Зеленовка.

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