В МАГАТЭ рассказали о ситуации на Чернобыльской АЭС после российской атаки

Эксперты МАГАТЭ осмотрели состояние укрытия Чернобыльской АЭС. Фото: СБУ

Представители Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) осмотрели укрытие Чернобыльской АЭС, поврежденное в результате удара российского ударного беспилотника 14 февраля. По их данным уровень радиации на месте не изменился. Об этом передает пресс-служба МАГАТЭ.



«Группа МАГАТЭ получила неограниченный доступ к месту взрыва и провела обширный обход, чтобы оценить ущерб, нанесенный Новому безопасному конфайнменту (НБК), где беспилотник пробил дыру в крыше большого арочного сооружения, построенного для предотвращения любого радиоактивного выброса из поврежденного реактора и защиты его от внешних опасностей», — говорится в сообщении.



Эксперты МАГАТЭ зафиксировали дым с крыши НБК, а также почувствовали запах горелого пластика.



В отчете указано, что наружная и внутренняя обшивка арки НБК была нарушена, что привело к образованию отверстия диаметром около шести метров, а также к повреждению некоторого оборудования и электрических кабелей. Однако структурные опорные балки не получили серьезных повреждений.



Группе МАГАТЭ также показали некоторые обломки дрона, оставшиеся на месте происшествия, включая части крыльев. Поврежденный беспилотник был извлечен украинскими специалистами и увезен для дальнейшего анализа.



Команде сообщили, что завод планирует установить дополнительные датчики для измерения мощности дозы и концентрации аэрозоля вблизи зоны воздействия беспилотника. Однако эта задача не может быть выполнена до тех пор, пока оставшиеся пожары не будут полностью ликвидированы, чтобы избежать повреждения датчиков.



Ранее мы писали, что ночью 14 февраля была атака на Чернобыльскую атомную станцию. Удар был по саркофагу, которым закрыт четвертый энергоблок.



Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту российского удара.