Пока не будет плана, встреч с россиянами не будет — Ермак

Информация о встречах с россиянами — фейк. Фото: Андрей Ермак

Без наработки конкретного плана Украина не будет встречаться для переговоров с российской стороной. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал информацию о встречу с россиянами фейком. Об этом он написал в телеграм, заявляя, что во время Мюнхенской конференции «действительно произошло немало, что может свидетельствовать о наработке плана



«Информация обо всех встречах с россиянами — это фейк. Не было встреч и не планируются, пока мы не наработаем план. Президент четко ответил на эти вопросы», — отметил он.



По его словам, Зеленский четко дал понять, что любое соглашение, должно быть принято с Украиной.



«И в гарантиях безопасности нам нужны США. Мы никогда не примем решений, которые будут против украинских интересов. Переговоры продолжаются», — добавил Ермак.



Напомним, Зеленский заявил, что Владимир Путин стремится к переговорам с США без участия Украины и других союзников. Более того, он попытается сделать так, чтобы президент США стоял на Красной площади 9 мая «как реквизит в его спектакле».