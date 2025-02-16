Главное за день: ВСУ освободили село на Донетчине. Ситуация на ЧАЭС

Политика



Без наработки конкретного плана Украина не будет встречаться для переговоров с российской стороной. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал информацию о встречу с россиянами фейком.



Общество



Механизм государственной субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) начал работать с 29 января. Этот экспериментальный проект охватывает всю территорию Украины, за исключением районов, где продолжаются активные боевые действия, а также временно оккупированных территорий. Кроме того, предусмотрена компенсация арендодателям части налога на доходы физических лиц, единого налога и военного сбора. «Новости Донбасса» собрали ответы от организаций «Право на захист» и «Донбас СОС» на наиболее распространенные вопросы о новой социальной программе.



Боевые действия



Российские военнослужащие обстреляли Белицкое Донецкой области, погибли два человека. В результате удара по Покровску поврежден жилой дом.



Эксперты МАГАТЭ осмотрели укрытие Чернобыльской АЭС, поврежденное в результате удара российского беспилотника 14 февраля. По их данным, уровень радиации на месте не изменился. Зафиксированы повреждения наружной и внутренней оболочек арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно шесть метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Опорные балки не получили значительных повреждений.



Украинские военнослужащие освободили село Песчаное Покровского района Донецкой области, сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По данным аналитиков DeepState, механизированная колонна с десантом совершили успешную попытку штурма в направлении села Новоселка Донецкой области. Как отмечается, сейчас в селе находится около 20-ти пехотинцев, которые пробуют закрепляться, прятаться в домах.