Потери РФ за сутки: 1 530 солдат и 16 танков

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1530 человек убитыми и ранеными. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.
Кроме того, украинские воины обезвредили 16 танков, 52 боевые бронированные машины и 37 артиллерийских систем.
Обстрел российских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ
Также ВСУ сбили 128 БПЛА оперативно-тактического уровня, уничтожили 149 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.
Напомним, российские оккупанты прорвались к Новоселке, военные аналитики рассказали подробности.
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