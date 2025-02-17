Потери РФ за сутки: 1 530 солдат и 16 танков

Продвижение ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1530 человек убитыми и ранеными. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.



Кроме того, украинские воины обезвредили 16 танков, 52 боевые бронированные машины и 37 артиллерийских систем.

Обстрел российских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Также ВСУ сбили 128 БПЛА оперативно-тактического уровня, уничтожили 149 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Напомним, российские оккупанты прорвались к Новоселке, военные аналитики рассказали подробности.