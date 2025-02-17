РФ атаковала Никопольщину дроном-камикадзе: пятеро пострадавших

Дрон РФ ранил пятерых людей в Днепропетровской области. Фото: ОВА

Российские войска атаковали Червоногригорьевскую громаду на Никопольщине ударным дроном-камикадзе. В результате удара пострадали пять человек. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ранения получили женщины 36, 57, 60, 60 и 71 года, а также 62-летний мужчина.

Дрон РФ ранил пятерых людей в Днепропетровской области. Фото: ОВА

Одна из пострадавших госпитализирована в состоянии средней тяжести, остальные проходят амбулаторное лечение. Также повреждены автозаправочная станция и автомобиль.



Ранее в ночь на 17 февраля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, повредив жилые дома, автомобили и складские помещения.