ВСУ точным ударом САУ уничтожили российскую БМП на Лиманском направлении

Украинская САУ уничтожила БМП РФ на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

На севере Лиманского направления российские войска продолжают штурмы с использованием пехоты и техники. Однако артиллеристы 38-го дивизиона 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ успешно уничтожили вражескую БМП точным попаданием из самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1.



Как сообщили в бригаде, выстрел был произведен с расстояния почти 10 километров, несмотря на сложные погодные условия и метель.



Пехота противника, успевшая высадиться и спрятаться в заснеженной лесополосе, была ликвидирована бойцами батальона беспилотных систем «Немезис».

На Лиманском направлении ВСУ остановили 13 атак противника. Основные усилия захватчики сосредоточивали в районах населенных пунктов Новосергиевка, Новоегоровка, Новоплатоновка, Новолюбовка, Новое, Новомихайловка, Ямполовка, Колодязи и Дроновка.