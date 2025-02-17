Украина и ОАЭ подписали соглашение о либерализации торговли

Украина и ОАЭ подписали торговое соглашение. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) провел встречу с президентом страны Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном, информирует телеграм-канал главы государства.



Одной из ключевых тем переговоров стало возвращение украинцев из российского плена. Зеленский поблагодарил ОАЭ за посредничество, которое уже спасло многие жизни, и обсудил дальнейшее сотрудничество в этом направлении.



Кроме того, Украина и ОАЭ подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Документ значительно упрощает доступ украинских товаров на рынок Эмиратов и способствует развитию торговли, инвестиций и цифровой экономики между странами.

Благодаря соглашению украинские компании получат:

Упрощенный доступ к рынкам ОАЭ и других стран региона;

Предсказуемые условия торговли;

Устранение барьеров для экспорта и инвестиций.

Зеленский отметил, что это соглашение не только укрепляет экономическое сотрудничество, но и помогает Украине в сложные времена.