Нацгвардейцы артиллерией и дронами отбили штурм армии РФ под Покровском: россияне наступали в метель

Удар артиллерии по пехоте российских войск на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Российские оккупанты безуспешно пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Воспользовавшись плохой погодой, войска России активизировали свои наступательные действия на этом направлении. Захватчики ждали подходящего момента и начали штурм утром в метель.



ВС РФ увеличили свои пехотные штурмовые группы до 5-7 человек и в пешем порядке пытались приблизиться к украинским позициям. Хотя россияне двигались из разных направлений одновременно, аэроразведка 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» НГУ зафиксировала их передвижение. Артиллерия и операторы БПЛА нанесли удары по целям.



В результате пехота оккупантов была уничтожена еще на подходах к позициям Сил обороны. Штурм отбит, ухудшения тактического положения не допущено.

Напомним, что украинская армия продвинулась в городе Торецк Донецкой области.