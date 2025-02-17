Атака на спасателей в Константиновке: россияне нанесли повторный удар, ранен начальник ГВА и полицейские

Последствия атаки на Константиновку. Фото: ГСЧС

17 февраля россияне FPV-дронами дважды атаковали город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Первый удар пришелся по автоцистерне с водой, а второй – по эвакуационной команде, которая приехала на помощь двум раненым спасателям.



В результате второго удара ранения получили еще три человека: двое полицейских и руководитель местной военной администрации.



Главой Константиновской ГВА является Сергей Горбунов.

Напомним, что раненые спасатели на автоцистерне везли воду жителям Константиновки.