В ВСУ рассказали о ситуации и боях в Часов Яре: в плен сдались российские десантники

Пленный российский десантник в Часов Яре. Фото: 24-я механизированная бригада ВСУ

Армия РФ продолжает бросать воздушно-десантные и мотострелковые подразделения на штурм города Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й механизированной бригады ВСУ.



Продолжаются почти непрерывные штурмы из разных направлений. Одновременно российские войска всеми возможными видами вооружения разрушают остатки зданий в городе.



Бойцы 24-й ОМБр не только сдерживают и уничтожают захватчиков, но и регулярно берут пленных. Как говорят военные, «берем в плен российскую десантуру».



«На фотографиях можно увидеть только часть десантников противника, которые приняли правильное решение и сдались в плен, сохранив свои жизни. Битва продолжается», – резюмировали в бригаде.

Напомним, что на Донбассе и Харьковщине потери российских войск значительно выросли по всем пунктам.