В Константиновке 125 домов остались без газа в результате ночного обстрела

Ночью Константиновка снова подверглась обстрелу со стороны российских оккупационных войск. Фото: Типичная Константиновка

Ночью российские военные снова обстреляли город Константиновка Донецкой области, повредив систему газоснабжения. В частности, был поврежден газораспределительный газопровод среднего давления, в результате чего произошло возгорание, наблюдавшееся из разных районов города. Об этом сегодня сообщил «Донецкоблгаз».

Отмечается, что для удержания и стабилизации давления были временно отключены котельные города, которые после устранения аварийной ситуации уже запущены.

«По состоянию на данный момент без газоснабжения остаются 125 домов частного сектора. Слаженная и оперативная работа специалистов Константиновского управление газового хозяйства позволила удержать весь город с газом», — говорится в сообщении.

Напомним, 17 февраля россияне FPV-дронами дважды атаковали город Константиновка Донецкой области. Первый удар пришелся по автоцистерне с водой, а второй — по эвакуационной команде, которая приехала на помощь двум раненым спасателям. В результате второго удара ранения получили еще три человека: двое полицейских и руководитель городской военной администрации. Главой Константиновской ГВА является Сергей Горбунов.