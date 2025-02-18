Российские оккупанты за сутки атаковали Покровск шесть раз: есть жертвы и повреждения

Российские военные за минувшие сутки, 17 февраля, несколько раз обстреляли Покровск Донецкой области. В результате удара БПЛА уничтожено легковое авто, погиб водитель. Также погибла еще одна мирная жительница. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



17 февраля поступило сообщение о том, что 16.02.2025 около 23:00 произошел обстрел (тип вооружения устанавливается) центральной части Покровска, в результате которого повреждены 7 многоэтажных домов. Информация о пострадавших не поступала.



Утром 17 февраля произошел вражеский обстрел Покровска. Повреждено здание Пенсионного фонда Украины, а также жилая многоэтажка. Информация о пострадавших не поступала.



Около 08:00 враг нанес удар по частному сектору западной части города. Поврежден жилой дом. Без пострадавших.



Около 10:00 в районе путепровода «Восточный» вражеский FPV дрон атаковал гражданское авто. В результате обстрела автомобиль сгорел. К сожалению, водитель погиб на месте.



Около 14:00 в результате артиллерийского обстрела западной части Покровска поврежден жилой дом (окна, фасад, кровля). Информация о пострадавших не поступала.



Около 17:00 произошел артиллерийский обстрел северной части города, в результате которого ранена местная жительница 1971 года рождения.



Ранее мы писали, что ночью российские военные снова обстреляли город Константиновка Донецкой области, повредив систему газоснабжения. В частности, был поврежден газораспределительный газопровод среднего давления, в результате чего произошло возгорание, наблюдавшееся из разных районов города.