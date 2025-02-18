Зенитчики НГУ сбили вражеский «Shahed» над Киевщиной

Военнослужащие бригады «Рубіж» уничтожили российский дрон-камикадзе «Shahed» во время ночной атаки на Киевскую область. Об этом сообщил пресс-центр Национальной гвардии Украины.
На опубликованных кадрах зафиксирован момент уничтожения беспилотника мобильной огневой группой зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.
Вражеский БПЛА, который мог разрушить жилой дом, был сбит до достижения цели. Гвардейцы бригады «Рубіж» несут круглосуточное дежурство, защищая граждан от воздушных атак оккупантов.
Напомним, в ночь на 18 февраля российские войска запустили по Украине 176 ударных дронов, из которых силы ПВО сбили 103 в 12 областях.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях