Зенитчики НГУ сбили вражеский «Shahed» над Киевщиной

Зенитчики НГУ сбили российский «Shahed» над Киевщиной. Фото: кадр из видео

Военнослужащие бригады «Рубіж» уничтожили российский дрон-камикадзе «Shahed» во время ночной атаки на Киевскую область. Об этом сообщил пресс-центр Национальной гвардии Украины.



На опубликованных кадрах зафиксирован момент уничтожения беспилотника мобильной огневой группой зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.



Вражеский БПЛА, который мог разрушить жилой дом, был сбит до достижения цели. Гвардейцы бригады «Рубіж» несут круглосуточное дежурство, защищая граждан от воздушных атак оккупантов.

Напомним, в ночь на 18 февраля российские войска запустили по Украине 176 ударных дронов, из которых силы ПВО сбили 103 в 12 областях.