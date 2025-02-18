На Новопавловском направлении ВСУ уничтожили танк Т-90 с помощью ПТРК Javelin

ВСУ уничтожили танк Т-90 с помощью ПТРК Javelin в Донецкой области. Фото: кадр из видео

Украинские бойцы из 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжего Марка Безручко уничтожили российский танк Т-90 на Новопавловском направлении с помощью ПТРК Javelin.



По данным Генштаба, за сутки на этом участке фронта Вооруженные силы Украины отбили 23 атаки противника в районах Новоселки, Ровнополя, Нового Комара, а также в направлении Константинополя и Бурлацкого.

Вооруженные силы Украины отбили 23 атаки РФ на Новопавловском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Общие потери российских оккупантов за прошедшие сутки составили 1170 человек. Кроме того, уничтожены 12 танков, 12 боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы, две РСЗО и один зенитный комплекс.



Также Силы обороны Украины сбили 181 беспилотник оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, уничтожили 74 единицы автомобильной техники и одну единицу специальной техники.

Напомним, появились кадры удара ВСУ по технике оккупантов, прорвавшейся к Новоселке.