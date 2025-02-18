Войска РФ утром ударили по Константиновской громаде: есть повреждения

Россияне атаковали Контсантиновку. Фото: Сергей Горбунов

Утром 18 февраля российская армия несколько раз нанесла удар по Константиновской громаде Донецкой области. Известно, что повреждены фасады домов. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации.



Как отмечается, российские оккупанты совершили два авиаудара по Иванопольскому старостинскому округу. В результате обстрелов повреждены фасады частных домов и автобаза. По предварительной информации, пострадавших и погибших на месте происшествия не обнаружено.





Чуть позже россияне нанесли еще четыре авиаудара по окрестностям города Константиновка. После осмотра местности установлено, что повреждений инфраструктуры нет. Также не зафиксировано случаев ранений или гибели среди мирного населения.



Позже российский оккупант изменил тактику, попав FPV-дроном на оптоволоконные по Новодмитровскому старостинскому округу. Пострадавшие отсутствуют, повреждений не зафиксировано.



Ранее мы писали, что ночью российские военные снова обстреляли город Константиновка Донецкой области, повредив систему газоснабжения. В частности, был поврежден газораспределительный газопровод среднего давления, в результате чего произошло возгорание, наблюдавшееся из разных районов города.