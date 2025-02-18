Минобороны Украины допустило новые БпАКи U13 и U15 к эксплуатации

МОУ допустило новые БпАКи U13 и U15 к эксплуатации. Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины сообщило, что беспилотные авиационные комплексы U13 и U15 украинского производства были допущены к эксплуатации.



«Эти новые БпАКи предназначены для уничтожения защищенных огневых позиций, бронетехники и живой силы противника. Дроны оснащены мощными электродвигателями, что позволяет им быть малоуязвимыми для вражеских средств РЭБ», — говорится в заявлении оборонного ведомства.



Комплексы могут эффективно функционировать при различных погодных условиях, что значительно усиливает возможности украинских подразделений на поле боя.

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