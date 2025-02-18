Силы обороны атаковали стратегические объекты РФ

ВСУ атаковали российсие объекты. Фото: телеграм-канал Shot

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны 17 февраля нанесли высокоточный удар по стратегическим объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры РФ. Под удары попали НПЗ в Краснодарском крае и нефтеперекачивающие станции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Был поражен Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. На объекте зафиксирован масштабный пожар.



Кроме того, были атакованы нефтеперекачивающие станции «Кропоткинская» и «Андреаполь», которые обеспечивали транспортировку топлива для нужд оккупационных войск. Объкты выведены из строя, это существенно усложнит логистику поставок топлива для агрессора.



«Силы обороны Украины оставляют за собой право наносить удары по стратегическим объектам, которые способствуют вооруженной агрессии РФ. Операции по уничтожению энергетической инфраструктуры, которая поддерживает незаконную войну России, будут продолжаться», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что беспилотники атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ.