Российская армия продвинулась в Донецкой области – DeepState

\u003Cp\u003EВойска России продвинулись возле сел Улаклы и Андреевка Донецкой области. Об этом \u003Ca href=\u0022https:\/\/t.me\/DeepStateUA\/21306\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022nofollow noopener\u0022\u003Eсообщили\u003C\/a\u003E аналитики DeepState.\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003EТакже захватчики продвинулись вблизи поселка Бурлацкое на Донетчине.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022image_content_p\u0022\u003E\u003Cimg class=\u0022image_content\u0022 src=\u0022\/upload\/img\/2025\/02\/18\/67b494a58a8bb-2.jpg\u0022 alt=\u0022\u0022 \/\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\u003Chr \/\u003E\r\n\u003Cp\u003EНапомним, что на Донбассе и Харьковщине потери российских войск значительно \u003Ca href=\u0022\/ru\/news\/391178-na-donbasse-i-harkovshhine-poteri-rossijskih-vojsk-znachitelno-vyrosli-po-vsem-punktam-vsu\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022nofollow noopener\u0022\u003Eвыросли\u003C\/a\u003E по всем пунктам.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp\u003E\u003Ciframe title=\u0022Штурм Покровска: армия РФ бросила резервы. ВСУ могут предотвратить?\u0022 src=\u0022https:\/\/www.youtube.com\/embed\/oaClkJbQTcQ\u0022 width=\u0022695\u0022 height=\u0022391\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allowfullscreen=\u0022allowfullscreen\u0022\u003E\u003C\/iframe\u003E\u003C\/p\u003E