Эрдоган: Турция поддерживает территориальную целостность Украины

Состоялась встреча Владимира Зеленского и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Фото: https://www.aa.com.tr

Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган 18 февраля по итогам переговоров в Анкаре (Турция) с президентом Украины Владимиром Зеленским.



«Прежде всего, мы всегда поддерживали, для нас всегда была важна территориальная целостность суверенитета Украины. Турция сообщала о своем уважении к территориальной целостности Украины. Мы использовали этот вопрос, будем его использовать в следующих процессах. Территориальная целостность Украины — это то, от чего мы не можем отказаться, поэтому нужно, чтобы как можно скорее был установлен мир по этому вопросу», — заявил Эрдоган.





Ранее мы писали, что 18 февраля состоялась встреча Владимира Зеленского и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре. Визит прошел в закрытом режиме.



Кроме того, в столице Саудовской Аравии завершились переговоры делегаций США и России. Они продолжались 4,5 часа. Участвовавший в них помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что они «прошли неплохо».