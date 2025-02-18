Зеленский отложил визит в Саудовскую Аравию: причина — переговоры РФ и США

Зеленский перенес свой визит в Саудовскую Аравию. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский отложил свой визит в Саудовскую Аравию на фоне переговоров между США и Россией. По его словам, Украину не приглашали на эту встречу. Об этом сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Эрдоганом.



«Мы, как никто, хотим завершения войны. Но хотим, чтобы это было справедливо и, чтобы никто за нашей спиной ничего не решал. Мне кажется, это справедливо. Можете обсуждать что угодно, но нельзя принимать решение без Украины, как завершить войну в Украине. Нас не приглашали на эту встречу в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом, я думаю и для многих. Я не знаю, кто там будет оставаться, а кто будет уезжать. Мне все равно. Мне не все равно, чтобы партнеры о нас что-то лишнее подумали, а мы абсолютно честны и открыты. Я не хочу совпадений, и поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию», — рассказал глава государства.



Впрочем Зеленский отметил, что 10 марта посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом.





Напомним, в столице Саудовской Аравии завершились переговоры делегаций США и России. Они продолжались 4,5 часа. Участвовавший в них помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что они «прошли неплохо».