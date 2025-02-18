Главное за день: О чем договорились Россия и США? Росармия продвинулась на Донетчине

Политика



Во вторник, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и России. Они продолжались 4,5 часа. Участвовавший в них помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что они «прошли неплохо».



Россия и США договорились «создать механизм консультаций для устранения раздражителей» в двусторонних отношениях. По словам представительницы Госдепартамента США Тэмми Брюс, одной встречи переговорщиков «для установления прочного мира» в Украине мало, стороны будут встречаться еще, передает Reuters.



Президент Владимир Зеленский отложил свой визит в Саудовскую Аравию на фоне переговоров между США и Россией. Он отметил, что Украину не приглашали на эту встречу.



Страны Евросоюза не смогли договориться об отправке миротворцев в Украину, а также осудили предложение Трампа по редкоземельным металлам в качестве оплаты за поставки вооружения.



Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европу на переговорах по Украине «посадили за детский стол», а на складах Европы и Украины «почти нет оружия».



Общество



В захваченном Мариуполе Донецкой области детей с раннего детства готовят к войне. В городе активно идет подготовка к так называемому празднику «день защитника отечества», дети будут выступать под военные песни в камуфляже.



В оккупированной Луганской области ФСБ задержала сотрудника «МВД ЛНР» за якобы сбор для военной разведки Украины информации о дислокации подразделений ВС РФ и личных данных «полицейских».



Боевые действия



В Константиновке 125 домов остались без газа в результате ночного обстрела. В результате авиаудара в поселке Золочев Харьковской области разрушено админздание, повреждены дом культуры, административные помещения, объекты торговли и двухэтажный жилой дом. Российский дрон ударил по многоэтажке в Кировоградской области, ранены три человека. В Орехове погиб 80-летний мужчина.



По данным аналитиков DeepState, войска России продвинулись возле сел Улаклы и Андреевка Донецкой области. Также захватчики продвинулись вблизи поселка Бурлацкое.



Силы обороны Украины ударили по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае, нефтеперекачивающим станциям «Кропоткинская» и «Андреаполь». Объекты выведены из строя, есть очаги возгорания.