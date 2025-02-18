Под Покровском россияне отправляют к украинским позициям штурмовиков на костылях: в НГУ показали видео

Раненый российский штурмовик на костылях под Покровском. Фото: кадр из видео

На Покровском направлении российские оккупанты отправляют к украинским позициям штурмовиков на костылях. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Это очередное доказательство того, что армия РФ не жалеет свой личный состав. Все чаще в поле зрения аэроразведки 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» НГУ попадают раненые российские штурмовики, которые двигаются в сторону украинских позиций с палками или на самодельных костылях.



«Ими двигает страх быть уничтоженными своими же командирами, понимание, что нет смысла ждать эвакуации, и надежда на украинский плен», – отметили в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что на Покровском направлении российские войска начали «выдыхаться».