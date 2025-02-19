1000 военных КНДР в России обучаются на новой военной технике – ГУР

Около 1000 северокорейских военных проходят обучение в России на современной военной технике. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии южнокорейскому изданию The Chosun.



По его словам, солдаты армии КНДР быстро адаптируются к ведению современной войны.



«Северокорейские солдаты быстро учатся и осваивают современные тактики и стратегии всего за несколько месяцев. Их боевая эффективность значительно возросла — не только в применении традиционного вооружения, такого как танки, но и в работе с современными системами, в частности дронами», – отметил Скибицкий.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек.