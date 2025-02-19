«Город-призрак»: в ВСУ показали, как сейчас выглядит Торецк с высоты птичьего полета

Разрушенный Торецк. Фото: кадр из видео

100-я механизированная бригада ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны Украины ведет бои за город Торецк Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



По словам военных, когда-то цветущий шахтерский город сегодня похож на сплошную руину, на город-призрак.



Бойцы бригады опубликовали видео разрушенного россиянами Торецка с высоты птичьего полета.

Напомним, что ранее в ВСУ показали, как выглядит полностью уничтоженный российскими войсками город Часов Яр на Донетчине.