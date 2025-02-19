В результате обстрела Покровска ранен мужчина

Российские военные во вторник, 18 февраля, в очередной раз атаковали Покровск Донецкой области. В результате обстрела ранен 63-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«В 11:40 произошло попадание вражеского БПЛА в северо-восточной части Покровска. Из-за сброса боеприпаса получил ранения мужчина 1962 года рождения», — говорится в сообщении.



Кроме того, поврежден легковой автомобиль.



Ранее мы писали, что за 18 февраля россияне убили одного жителя Донецкой области — в городе Константиновка.