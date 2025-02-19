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В результате обстрела Покровска ранен мужчина

19 февраля 2025, 10:03

В результате обстрела Покровска ранен мужчина

Российские военные во вторник, 18 февраля, в очередной раз атаковали Покровск Донецкой области. В результате обстрела ранен 63-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.

«В 11:40 произошло попадание вражеского БПЛА в северо-восточной части Покровска. Из-за сброса боеприпаса получил ранения мужчина 1962 года рождения», — говорится в сообщении.

Кроме того, поврежден легковой автомобиль.

Ранее мы писали, что за 18 февраля россияне убили одного жителя Донецкой области — в городе Константиновка. 

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